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Супутник показав літак в Мачулищах, який, імовірно, атакували партизани

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 15:41
Супутник показав літак в Мачулищах, який, імовірно, атакували партизани
Фото: Радіо Свобода

Супутник зафіксував на білоруському військовому аеродромі "Мачулищі" літак А-50, який міг бути атакований партизанами 26 лютого. 

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода" із посиланням на  Planet Labs

Деталі: Знімок зроблений 19 лютого. Як повідомляє "Радіо свобода", на фото видно, де міг перебувати літак А-50 у момент удару. 

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Крім того, супутник зафіксував ще кілька російських літаків, які видання ідентифікувати як МіГ-31К.

"Радіо свобода" повідомляє, що А-50 проводив розвідку української території та наводив "Кинджали" на об’єкти, які вони обстрілювали.

 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У неділю вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи, з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Через добу після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни.

Теми: Білорусьавіааеродромдиверсанти
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