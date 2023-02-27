Супутник показав літак в Мачулищах, який, імовірно, атакували партизани

Супутник зафіксував на білоруському військовому аеродромі "Мачулищі" літак А-50, який міг бути атакований партизанами 26 лютого.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода" із посиланням на Planet Labs

Деталі: Знімок зроблений 19 лютого. Як повідомляє "Радіо свобода", на фото видно, де міг перебувати літак А-50 у момент удару.

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Крім того, супутник зафіксував ще кілька російських літаків, які видання ідентифікувати як МіГ-31К.

"Радіо свобода" повідомляє, що А-50 проводив розвідку української території та наводив "Кинджали" на об’єкти, які вони обстрілювали.

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