Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка

За прошедшие сутки Силы обороны отбили более 60 атак врага на 5 направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях".

Детали: Противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных удара. Осуществил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Берилловка Черниговской области; Стариково, Бруски, Бувалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Невское, Червонопоповка и Диброва - Луганской и Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещеевка, Железное, Озаряновка, Майорск, Южное и Нью-Йорк.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских защитников, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадало 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Инженерное, Антоновка, Береговое и Херсон.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Зала".

Украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.