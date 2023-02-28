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Появились спутниковые снимки самолета в Мачулищах после вероятного удара беспилотника

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 17:57
Спутниковое фото военного аэродрома Мачулище в Беларуси после вероятного удара беспилотника по самолету А-50, фото Planet labs

На спутниковых снимках военного аэродрома в Мачулищах видны темные пятна на крыльях самолета А-50, который мог быть атакован белорусскими партизанами 26 февраля.

Источник: Bellingcat 

Детали: Журналисты проанализировали спутниковые снимки, сделанные Planet Labs 28 февраля. На них изображен самолет, похожий на А-50, с темными пятнами на крыльях.

 

Bellingcat сравнил спутниковые снимки до и после инцидента и пришел к выводу, что цвет крыльев отличается.

Фото самолета за 19 февраля
Фото самолета за 19 февраля

В то же время журналисты отметили, что причиной визуального эффекта может быть снег на поверхности самолета, поэтому они пока не могут подтвердить заявления белорусских партизан о повреждении А-50.

Предыстория: 

  • В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы, появилась также информация о поврежденном российском самолете.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Через сутки после предполагаемого инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулище белорусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны.
  • СМИ опубликовали спутниковое фото самолета до инцидента.

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Темы: авиаБеларусьаэродром
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