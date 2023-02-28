З’явились супутникові знімки літака в Мачулищах після ймовірного удару безпілотника

Супутникове фото військового аеродрому Мачулищі в Білорусі після ймовірного удару безпілотника по літаку А-50, фото Planet labs

На супутникових знімках військового аеродрому в Мачулищах видно темні плями на крилах літака А-50, який міг бути атакований білоруськими партизанами 26 лютого.

Джерело: Bellingcat

Деталі: Журналісти отримали супутникові знімки, зроблені Planet Labs 28 лютого. На них зображений літак, схожий на А-50, з темними плямами на крилах.

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Bellingcat порівняв супутникові знімки до і після інциденту та дійшов висновку, що колір крил відрізняється.

Фото літака за 19 лютого

Водночас журналісти наголосили, що причиною візуального ефекту може бути сніг на поверхні літака, тому вони поки не можуть підтвердити заяви білоруських партизанів про пошкодження А-50.

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