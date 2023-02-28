З’явились супутникові знімки літака в Мачулищах після ймовірного удару безпілотника

Супутникове фото військового аеродрому Мачулищі в Білорусі після ймовірного удару безпілотника по літаку А-50, фото Planet labs

На супутникових знімках військового аеродрому в Мачулищах видно темні плями на крилах літака А-50, який міг бути атакований білоруськими партизанами 26 лютого.

Джерело: Bellingcat

Деталі: Журналісти отримали супутникові знімки, зроблені Planet Labs 28 лютого. На них зображений літак, схожий на А-50, з темними плямами на крилах.

Bellingcat порівняв супутникові знімки до і після інциденту та дійшов висновку, що колір крил відрізняється.

Фото літака за 19 лютого

Водночас журналісти наголосили, що причиною візуального ефекту може бути сніг на поверхні літака, тому вони поки не можуть підтвердити заяви білоруських партизанів про пошкодження А-50.

Передісторія:

У неділю вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи, з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак.

Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.

Через добу після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни.

ЗМІ опублікували супутникове фото літака до інциденту.