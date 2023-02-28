Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Враг не прекращает штурмовать Бахмут, на юге – создает условия для наступления

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 17:36
Генштаб: Враг не прекращает штурмовать Бахмут, на юге – создает условия для наступления
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ

Российские оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут Донецкой области, в Херсонской и Запорожской областях на отдельных участках оккупанты пытаются создать условия для перехода в наступление.

Источник: Генштаб

Детали: Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Реклама:

В течение суток противник нанес ракетный и 2 авиационных удара. Осуществил более 20 обстрелов из РСЗО. 

РФ продолжает основные усилия сосредоточивать на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино Сумской области; Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области. 

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области. Успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спирное, Федоровка Донецкой области. 

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Майорск и Железное. 

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Осуществил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка, Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществляет артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. Пострадали, в частности, Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка в Запорожье, а также Зеленовка Херсонской области и город Херсон. 

В Энергодаре Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды в дома. После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта. 

В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков являются транспортные средства.

Темы: ГенштабвойнаБахмутХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Путин заявил, что ФСБ воюет в Украине и несет потери
Россия окончательно вышла из договоров Совета Европы
В Пентагоне говорят, что обучение украинцев на Patriot вскоре завершится
Маляр о Бахмуте: Минобороны РФ вынуждено менять вагнеровцев, потому что большинство уничтожены ВСУ
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: