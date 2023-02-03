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Россия пока не отвела свои самолеты и вертолеты от границы Беларуси с Украиной

Елена РощинаПятница, 3 февраля 2023, 09:11
Самолеты Су-25 во время учений России и Белоруссии, фото РИА Новости

После летно-тактических учений российских и беларусских пилотов Россия не вывела свою авиационную группировку на аэродромы постоянного базирования, что может означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиаприсутствие в Беларуси.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Несмотря на окончания совместного летно-тактического учения РБ и РФ, авиационная группировка ВКС РФ не начала выводиться на аэродромы постоянного базирования в РФ. При этом вертолеты ВВС РБ начали передислокацию на свои постоянные аэродромы". 

Детали: "Беларускі Гаюн" допускает, что вывод самолетов и вертолетов ВКС РФ может начаться в ближайшие дни. 

"В противном случае это будет означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, "усиление авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ", – отмечают наблюдатели проекта.

У них также нет данных об изменении численности группировки ВС РФ в РБ.

Этому предшествовало: Днем 2 февраля российская и белорусская стороны заявили о завершении "лётно-тактических учений Союзного государства". Однако украинский Генштаб вечером констатировал, что враг свою авиацию на пункты постоянного базирования не переместил.

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Темы: РосcияБеларусьвойнаавиа
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