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"Лють", "Кара-Даг", "Стальная граница": 8 бригад приглашают бойцов для "штурма аж до Крыма"

Елена РощинаПятница, 3 февраля 2023, 10:55
Лють, Кара-Даг, Стальная граница: 8 бригад приглашают бойцов для штурма аж до Крыма
Штурмовая бригада НПУ "Лють", скриншот

Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских кафиров, поэтому Министерство внутренних дел формирует 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления", в которые приглашает добровольцев.

Источник: Национальная полиция Украины, МВД

Дословно НПУ: "Украина готовится к штурму вплоть до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ – "Гвардия наступления". Это бригады из добровольцев, мотивированных людей, которые будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма…

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Восемь бригад – один враг. Пора возвращать свое".

Детали: И.о. министра внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что "Гвардия наступления" – это профессиональные штурмовые бригады МВД из бойцов-патриотов, которые "стремятся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины".

Национальная гвардия Украины приглашает в "Буревий", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов".

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В Государственной пограничной службе Украины добровольцев ждут в бригаде "Стальная граница".

В Национальной полиции Украины – в штурмовой бригаде "Лють" (рос. "Злость", "Ярость" – ред.).

Прямая речь Клименко: "Никаких тыловых задач. Только высококачественная подготовка, постоянная тренировка и участие в операциях на передовой.

Формирование подразделений уже идет. Основу новых бригад составили военнослужащие и полицейские, которые имеют большой боевой опыт и героически проявившие себя на передовой. Это наши настоящие герои.

Доукомплектуем бригады исключительно из добровольцев – высокомотивированных патриотов Украины".

Детали: Можно присоединиться онлайн на storm.mvs.gov.ua или в определенных ЦНАПах. Список адресов есть на сайте. Также работает горячая линия для консультаций 0800100020.

Харьковская ОВА сообщила, что в Харьковской области стартует национальная кампания "Гвардия наступления". На брифинге 3 февраля представители власти заявили, что добровольцы, которые вступят в ряды бригад, будут обеспечены социальными гарантиями.

Этому предшестовало: 2 феварля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать штурмовые бригад "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

Темы: Гвардия наступленияМВДНацгвардияПограничная служба
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