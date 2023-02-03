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Вражеский штурмовик Су-25 уничтожили из "Иглы" нацгвардейцы под Бахмутом

Валентина РоманенкоПятница, 3 февраля 2023, 12:44
Вражеский штурмовик Су-25 уничтожили из Иглы нацгвардейцы под Бахмутом
иллюстративное фото с FB-страницы НГУ

Нацгвардейцы в четверг уничтожили вражеский самолет Су-25 в районе Бахмута Донецкой области.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: 2 февраля в 11:55 утра на юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и был осуществлен пуск.

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Сообщается, что в результате боевой работы один Су-25 был поражен.

Дословно: "В результате боевой работы огневой группы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество, только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены вертолет Ми-24 и самолет Су-25".

Что предшествовало: В утренней сводке за 3 февраля Генштаб сообщал об уничтоженном накануне самолете. Деталей не приводилось.

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Напомним: Неся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении. Однако Силы обороны Украины отражают безуспешные атаки оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ с 24.02.2022 по 03.02.2023 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 294 самолета.

Темы: НацгвардиявойнаДонецкая область
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