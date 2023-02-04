В Норвегии хотят продолжить допросы экс-командира "Вагнера"

В Норвегии намерены продолжить допросы бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнера" Андрея Медведева, который попросил убежища в этой стране.

Источник: норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на Национальную службу уголовных расследований (Kripos)

Детали: В Kripos заявили, что хотят продолжить допрос россиянина. Поскольку пока он в статусе свидетеля, поэтому не обязан давать объяснения полиции. Однако сам Медведев заявил, что хочет дать дополнительные показания.

Кроме того, в Kripos отметили, что у Медведева при себе были цифровые материалы, которые он передал правоохранителям. Но больше деталей не раскрыли.

NRK пишет, что в пятницу Медведев должен был встретиться с российским правозащитником Владимиром Осечкиным, которого называет его "своим другом". Осечкин руководит антикоррупционным сайтом Gulagu.net и живет во Франции с 2015 года. Французские власти предоставляют ему круглосуточную охрану.

Что предшествовало: Бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев заявил, что жестокость, свидетелем которой он стал в Украине, в конце концов, подтолкнула его к дезертирству.

Власти Норвегии подтвердили, что россиянин Андрей Медведев, который является бывшим высокопоставленным членом ЧВК "Вагнера", незаконно пересек границу и попросил об убежище в скандинавской стране.