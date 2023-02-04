Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НГУ назвали перечень социальных гарантий штурмовикам "Гвардии наступления"

Суббота, 4 февраля 2023, 16:03
фото мвд

Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых - возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.

Источник: представитель Нацгвардии Руслан Музычук в телемарафоне

Прямая речь Музычука: "Добровольцы, которые станут штурмовиками, получают ряд социальных гарантий - в частности, стабильную и конкурентную зарплату, возможность получать жилье и лечение и реабилитацию в государственных медучреждениях, учиться в ведомственных вузах, выходить на пенсию по смешанному стажу, приобретать статус УБД и другие существенные преимущества".

Детали: Он добавил, что первое, что ждет новобранца в такой бригаде, это основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев.

Учить здесь людей будут как базовой военной подготовке, так и по направлениям - артиллерийским, танковым, беспилотным и тому подобное.

Предыстория: Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских оккупантов, поэтому Министерство внутренних дел формирует 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления", в которые приглашает добровольцев.

Читайте УП В Google News

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT

Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался

дополненоРезникова переведут в другое министерство, Минобороны возглавит Буданов - Арахамия

Зеленский ввел в действие санкции против атомной отрасли России

Резников хочет создать Military Prozorro

Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине

Все новости...
Последние новости
07:22
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб
06:55
Путин избегает принятия рискованных решений – ISW
05:34
РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT
04:15
Боррель: Страны ЕС не планировали и не планируют отправлять свои войска в Украину
03:25
В Энергодаре критическая ситуация, в городе фактически нет отопления – мэр
02:37
Россияне на оккупированных территориях изымают и сжигают украинские книги – ЦНС
01:17
Сумщина: враг обстрелял 3 громады
00:49
Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался
00:26
Папа Римский заявил, что готов встретиться с Путиным и Зеленским
23:24
В ДТЭК объяснили, как будут отключать свет в Киеве в понедельник
Все новости...