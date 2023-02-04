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В НГУ назвали перечень социальных гарантий штурмовикам "Гвардии наступления"

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 15:03
В НГУ назвали перечень социальных гарантий штурмовикам Гвардии наступления
фото мвд

Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых - возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.

Источник: представитель Нацгвардии Руслан Музычук в телемарафоне

Прямая речь Музычука: "Добровольцы, которые станут штурмовиками, получают ряд социальных гарантий - в частности, стабильную и конкурентную зарплату, возможность получать жилье и лечение и реабилитацию в государственных медучреждениях, учиться в ведомственных вузах, выходить на пенсию по смешанному стажу, приобретать статус УБД и другие существенные преимущества".

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Детали: Он добавил, что первое, что ждет новобранца в такой бригаде, это основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев.

Учить здесь людей будут как базовой военной подготовке, так и по направлениям - артиллерийским, танковым, беспилотным и тому подобное.

Предыстория: Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских оккупантов, поэтому Министерство внутренних дел формирует 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления", в которые приглашает добровольцев.

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Темы: Гвардия наступленияармиясоцвыплатыНацгвардия
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