В Силах обороны введут систему Delta, дающую преимущество над врагом – Кабмин

Правительство на заседании в субботу приняло постановление о введении системы Delta в Силах обороны.

Источник: Правительственный портал, "Милитарный"

Детали: Постановление было принято по представлению министра обороны Алексея Резникова.

Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

"Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, что дает нашим военным значительное преимущество над врагом", - сообщили в правительстве.

Кроме использования платформы военными, Кабмин разрешил разместить Deltа в облаке за пределами Украины. Это позволит защитить систему от ракетных и кибератак врага.

Как сообщает "Милитарный", Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве - ноутбуке, планшете или в мобильном телефоне.

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Достаточно иметь интернет, авторизоваться и пользоваться цифровой картой. Система собирает данные из десятков источников - разведка беспилотников, снимки спутников, радиоперехват и т.д.

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