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В Силах обороны введут систему Delta, дающую преимущество над врагом – Кабмин

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 15:40
В Силах обороны введут систему Delta, дающую преимущество над врагом – Кабмин
Система Delta. 2021 год. Фото: Аэроразведка

Правительство на заседании в субботу приняло постановление о введении системы Delta в Силах обороны.

Источник: Правительственный портал, "Милитарный"

Детали: Постановление было принято по представлению министра обороны Алексея Резникова.

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Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

"Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, что дает нашим военным значительное преимущество над врагом", - сообщили в правительстве.

Кроме использования платформы военными, Кабмин разрешил разместить Deltа в облаке за пределами Украины. Это позволит защитить систему от ракетных и кибератак врага.

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Как сообщает "Милитарный", Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве - ноутбуке, планшете или в мобильном телефоне.

Достаточно иметь интернет, авторизоваться и пользоваться цифровой картой. Система собирает данные из десятков источников - разведка беспилотников, снимки спутников, радиоперехват и т.д.

Предыстория:

  • 20 декабря 2022 года Минобороны сообщило, что Украина представила Совету по консультациям, командованию и управлению НАТО систему ситуационной осведомленности Delta, благодаря которой в реальном времени происходит координация войск.
  • Отмечалось, что система Delta разрабатывается ВСУ с 2016 года и была значительно обновлена с началом полномасштабного вторжения РФ. Система предоставляет данные в режиме реального времени командирам на местах и обеспечивает быстрый и более обоснованный процесс принятия решений за счет интеграции нескольких источников данных.
  • 3 января издание The Wall Street Journal писало, что Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на поле боя, она оказалась дешевле американского аналога, на создание которого Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов. WSJ также привело слова Ярослава Гончара, соучредителя "Аэроразведки", неправительственной организации, которая с 2014 года помогает украинской армии беспилотниками, что почти каждое подразделение, участвовавшее в боях за Киев весной, использовало программу управления войсками Delta.

Темы: Вооруженные силывойнаКабинет министров
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