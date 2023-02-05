Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Президент США Джо Байден поздравил пилотов истребителя, которые сбили шпионский аэростат у побережья Южной Каролины и сказал, что он приказывал сбить его "как можно быстрее".

Источник: Байден, цитирует France24/ AFP

Прямая речь: "Они (пилоты - ред.) успешно сбили его (аэростат - ред.). И я хочу похвалить наших авиаторов, которые это сделали".

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Детали: Байден поздравил пилотов истребителя со сбитием воздушного шара в воздушном пространстве США и над территориальными водами США после того, как он несколько дней летал над страной.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", которое стало ответом на "неприемлемое нарушение Китаем нашего суверенитета".

Американские власти изначально не хотели сбивать аппарат, опасаясь, что он может ранить людей и повредить имущество на земле.

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В субботу Байден заявил журналистам, что сначала приказал военным в среду сбить шар-шпион "как можно быстрее".

Однако, чтобы не нанести "вред никому на земле", Пентагон решил, что лучшее время для сбивания, когда аэростат "будет над водой".

Что предшествовало: США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

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