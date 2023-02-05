Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 00:51
Байден: Приказывал сбить шар-шпион как можно быстрее, Пентагон рекомендовал подождать
Байден, фото: AFP

Президент США Джо Байден поздравил пилотов истребителя, которые сбили шпионский аэростат у побережья Южной Каролины и сказал, что он приказывал сбить его "как можно быстрее".

Источник: Байден, цитирует France24/ AFP

Прямая речь: "Они (пилоты - ред.) успешно сбили его (аэростат - ред.). И я хочу похвалить наших авиаторов, которые это сделали".

Реклама:

Детали: Байден поздравил пилотов истребителя со сбитием воздушного шара в воздушном пространстве США и над территориальными водами США после того, как он несколько дней летал над страной.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", которое стало ответом на "неприемлемое нарушение Китаем нашего суверенитета".

Американские власти изначально не хотели сбивать аппарат, опасаясь, что он может ранить людей и повредить имущество на земле.

ВИДЕО ДНЯ

В субботу Байден заявил журналистам, что сначала приказал военным в среду сбить шар-шпион "как можно быстрее".

Однако, чтобы не нанести "вред никому на земле", Пентагон решил, что лучшее время для сбивания, когда аэростат "будет над водой".

Что предшествовало: США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.
  • Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Темы: БайденСШАКитайшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: