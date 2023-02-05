Британская разведка: Положение в Бахмуте для украинских сил усложняется

По оценкам британской разведки, российские силы в течение последней недели усложнили положение для защитников Бахмута.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 5 февраля.

В течение последней недели, пишут в обзоре, россияне продолжили незначительное продвижение в попытках окружить Бахмут.

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"Трассы M03 и H32 - два основных пути доступа в город для украинских защитников - сейчас вероятно под прямой огневой угрозой в результате последних продвижений российских сил. Ранее на этой неделе боевики Вагнера, с высокой вероятностью, захватили еще одну дорогу, соединяющую Бахмут с Северском. Хотя остаются доступными еще много альтернативных путей снабжения по пересеченной местности, Бахмут оказывается во все большей изоляции", - информирует разведка.

Ранее в Минобороны сообщали, что россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута, а также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.