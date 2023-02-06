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Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 00:49
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Алексей Резников, которого в ближайшее время могут уволить с должности министра обороны Украины, заявил, что ни президент, ни премьер-министр не предлагали ему возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако он отказался бы, если бы такое предложение поступило.

Источник: Резников в комментарии "Фактам ICTV"  

Прямая речь: "Я могу прокомментировать, что это для меня является новостью. Со мной ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины".

Детали: Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников "переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности".

Зато Резников в комментарии "ICTV" заявил, что впервые слышит о том, что может возглавить Минстратегпром и отказался бы от такого предложения, если бы оно было.

"О Минстратегпроме я слышу впервые. Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД.

Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – подчеркнул министр.

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Напомним: Фракция "Слуга народа" планирует проголосовать за увольнение министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

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Темы: РезниковКабинет министров
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