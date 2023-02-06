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РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 05:34
ЭШЕЛОНЫ ТЕХНИКИ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.

Источник: британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ

Детали: Как пишет FT, Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении РФ начать новое наступление.

Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.

Кроме того, FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.

Издание пишет, что агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.

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"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", – рассказал он.

Что этому предшествовало:

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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