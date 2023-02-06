РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT

В течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.

Источник: британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ

Детали: Как пишет FT, Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении РФ начать новое наступление.

Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.

Кроме того, FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.

Издание пишет, что агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.

ВИДЕО ДНЯ

"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", – рассказал он.

Что этому предшествовало: