РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT
В течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.
Источник: британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ
Детали: Как пишет FT, Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении РФ начать новое наступление.
Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.
Кроме того, FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.
Издание пишет, что агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.
Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.
"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", – рассказал он.
Что этому предшествовало:
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.