Украинских учителей на оккупированной Луганщине заставляют получать паспорта РФ – ЦНС

Захватчики заставляют украинских учителей, которые остались работать на оккупированных территориях Луганской области, получать российские паспорта.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В Луганской области россияне заставляют украинских учителей получать паспорта РФ.

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Ко всем учителям, которые остались работать на временно оккупированных территориях, было донесено, что их уволят, если они не получат паспорта РФ".

Детали: В ЦНС также сообщили, что учителей заставили написать заявления об отказе от украинского гражданства, хотя в РФ разрешено двойное гражданство.

Отмечается, что российские паспорта оккупанты планируют раздать учителям по ускоренной процедуре.

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Что этому предшествовало: В конце января Сопротивление сообщало, что российские оккупанты проводят принудительную паспортизацию среди сотрудников государственных и коммунальных предприятий в Донецкой области.