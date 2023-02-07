Украинских учителей на оккупированной Луганщине заставляют получать паспорта РФ – ЦНС

Захватчики заставляют украинских учителей, которые остались работать на оккупированных территориях Луганской области, получать российские паспорта.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В Луганской области россияне заставляют украинских учителей получать паспорта РФ.

Ко всем учителям, которые остались работать на временно оккупированных территориях, было донесено, что их уволят, если они не получат паспорта РФ".

Детали: В ЦНС также сообщили, что учителей заставили написать заявления об отказе от украинского гражданства, хотя в РФ разрешено двойное гражданство.

Отмечается, что российские паспорта оккупанты планируют раздать учителям по ускоренной процедуре.

Что этому предшествовало: В конце января Сопротивление сообщало, что российские оккупанты проводят принудительную паспортизацию среди сотрудников государственных и коммунальных предприятий в Донецкой области.