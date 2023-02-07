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Данилов намекнул, что Украина уже может наносить удары по территории России

Елена РощинаВторник, 7 февраля 2023, 12:43
Данилов намекнул, что Украина уже может наносить удары по территории России
Олексій Данілов, фото AFP via Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что со временем Украина получит самолеты-истребители F-16 американского производства, а уже сейчас у страны есть собственное оружие, способное нанести удары по территории России.

Источник: Алексей Данилов в интервью CNN в понедельник

Прямая речь: "Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за нашу независимость".

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Детали: В интервью CNN Данилов также намекнул, что Украина способна нанести удар по России на ее собственной территории, за пределами оккупированной Украины.

Прямая речь: "Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да есть".

Детали: CNN напоминает, что западные страны запретили Украине наносить удары по территории России оружием, предоставленным Западом.

ВИДЕО ДНЯ

Во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходят непонятные взрывы, но Украина никогда публично не признавала свою ответственность за эти удары.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в январе прогнозировал атаки "все глубже и глубже" в России, не признавая ответственности Украины. Тогда Буданов сказал ABC News, что он "очень рад видеть" атаки внутри России, но до конца войны не может ответить, играет ли Украина роль в таких ударах.

Темы: ДаниловоружиеРосcиявойна
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