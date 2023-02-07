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СБУ объявила подозрение в госизмене своему экс-главе, который работает на оккупантов

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 17:39
СБУ объявила подозрение в госизмене своему экс-главе, который работает на оккупантов
Александр Якименко в 2013 году. Фото: Ukrainian foto

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену, своему экс-главе, Александру Якименко, который возглавил карательные органы России в оккупированной части Херсонщины.

Источник: пресс-служба СБУ, подозрение Якименко на сайте Офиса генпрокурора

Детали: В начале полномасштабного вторжения Якименко поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили руководителем созданной Россией "государственной службы безопасности в Херсонской области".

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На этой "должности" он выполняет задание Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе, отмечает пресс-служба.

Для этого организует массовые репрессии против местных жителей. Людей незаконно преследуют, похищают и подвергают жестоким пыткам.

В своей преступной деятельности пособник захватчиков "подотчетен" кадровым сотрудникам ФСБ, которые координируют репрессивные органы РФ в оккупированных районах.

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Во время оккупации Херсона "чиновник" дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания на улице Театральной россияне обустроили застенок, в который свозили незаконно задержанных граждан. Там из них "выбивали" признание в содействии Силам обороны Украины, а после этого предлагали за деньги получить "амнистию".

 

По данным следствия, в ряды оккупационного органа его руководитель лично привлек еще восьмерых предателей, которые принимали непосредственное участие в пытках мирных жителей.

После освобождения Херсона "чиновник" вместе со своими пособниками бежал на левый берег Днепра и сейчас там скрывается от правосудия, отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и восьми его сообщникам о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, совершенная в условиях военного положения, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и нарушение законов и обычаев войны.

 

Напомним: 4 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд одиозных политиков времен Виктора Януковича, которые имеют российское гражданство. Среди них и экс-руководитель СБУ Александр Якименко.

Справка: Александр Якименко является уроженцем Эстонии и гражданином России, который служил в ее армии. 

Якименко работал в СБУ, был начальником управления в Севастополе до аннексии Крыма Россией. В 2011-2012 годах он 11 месяцев был главой ГУ СБУ в Донецкой области. 

Летом 2012 года Якименко повысили до должности первого заместителя главы СБУ и главы управления "К" – по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 

В начале 2013 года Александра Якименко, с нарушением законодательства, назначили главой Службы безопасности Украины. Во главе с ним СБУ была вовлечена в попытки тогдашней власти подавить Евромайдан.

После побега и устранения Януковича Якименко тоже сбежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан Александру Якименко сообщали о подозрении минимум 4 раза – в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

В Украине он находился под санкциями.

Темы: СБУ
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