Зеленский за то, чтобы во власти было больше людей с военным опытом

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в центральной и местной власти было больше людей с опытом войны.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Детали: Глава государства привел в пример нового главу СБУ Василия Малюка, который "прошел испытание войной", а также нового министра внутренних дел Игоря Клименко, который "прошел вместе со всеми путь защиты нашего государства".

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Прямая речь: "Сейчас у нас есть люди, которые получили опыт такой войны. Имеют четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти".

Что предшествовало: 6 февраля Зеленский сообщил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначать руководителей с военным опытом, и уже 7 февраля Кабинет министров поддержал назначение трех таких глав.