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Зеленский назначил глав трёх ОВА

Алена МазуренкоВторник, 7 февраля 2023, 22:34
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав областных военных администраций в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Источник: указы на сайте президента

Детали: Новым главой Днепропетровской области стал Сергей Лысак.

Запорожскую ОВА возглавил Юрий Малашко, а Херсонскую - Александр Прокудин.

Справка: Сергей Лысак - сотрудник Службы безопасности Украины. С 2020 года возглавлял управление СБУ в Житомирской области. 19 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Лысака на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.

Юрий Малашко - исполняющий обязанности Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Согласно данным из открытых источников, Александр Прокудин - уроженец Николаева. С 2000 года работал в органах внутренних дел. С 2019 года по февраль 2022 года был начальником ГУ Национальной полиции Херсонской области. Прокудина связывали с предпринимателем, действующим мэром Херсона Игорем Колыхаевым.

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Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.

Глав Киевской и Сумской ОГА все еще не назначили.

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Темы: указыЗеленскийместная власть
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