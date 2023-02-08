Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минкульт разрешил демонтаж памятников Чкалову и Ватутину в Киеве: первого уже снесли

Станислав Погорилов, Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 февраля 2023, 17:20
Демонтаж памятника Чкалову, ФОТО Назария Мазилюка, УП

В Киеве демонтировали памятник российскому летчику Валерию Чкалову, на очереди памятник советскому генералу Николаю Ватутину, накануне Минкульт исключил их из госреестра недвижимых памятников Украины.

Источник: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, Telegram-канал "Реальный Киев"

 

Дословно: "В МКИП признали такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объекты культурного наследия: Памятник генералу армии Ватутину Н. Ф., который расположен в Мариинском парке Киева; Памятник Чкалову В. П., расположенный по ул. Олеся Гончара в г. Киеве. Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко".

Детали: В министерстве указали, что теперь столичная власть точно должна исключить эти памятники из перечня только что выявленных объектов, демонтировать монументы и перенести их.

Обновлено в 17:00: КГГА сообщила, что памятник советскому летчику Чкалову демонтировали. Для выполнения работы была задействована бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик. Согласно решению Киевского городского совета, после демонтажа его перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова. Памятник Ватутину будет демонтирован в четверг.

 
НАЗАРИЙ мАЗИЛЮК, уп
 

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 27 января комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала Киевской администрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который размещен в центре столицы.

Читайте УП В Google News

Темы: Киевдекоммунизация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоГБР и СБУ в пятницу проводят обыски по всей вертикали таможни

По всей Украине воздушная тревога

Военное руководство РФ постепенно избавляется от зависимости от ЧВК "Вагнер" – ISW

ВСУ используют для ракетных ударов координаты, которые предоставляют военные США – СМИ

Трамписты в Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине

МОК намекнул на наказание украинских спортсменов за бойкот Олимпиады

Все новости...
Киев
Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей
15 лет за решеткой проведет киевлянин, который корректировал удары из "Градов" и "Смерчей"
Хищения на строительстве Подольского моста в Киеве: расследование о 32 млн завершено
Последние новости
10:52
Укрзализныця сообщила о задержках из-за обесточивания
10:51
обновленоВ Харькове и Хмельницком прогремели взрывы, в Киеве и на Полтавщине – работает ПВО
10:50
Четверть украинцев могут страдать от тяжелых ментальных расстройств из-за войны – ВОЗ
10:45
В Киеве упали обломки ракеты: повредили дом и машину
10:37
В случае нападения на Германию четверть немцев готова бежать из страны как можно скорее
10:31
К дате вторжения в Украину в Москве планируют масштабный концерт с участием Путина
10:20
Амстердам запрещает курить каннабис в квартале красных фонарей
10:15
Россияне ночью обстреляли энергетическую инфраструктуру, есть попадания - Укрэнерго
10:05
СБУ сообщила о подозрении по 4 статьям УКУ прокремлевской пропагандистке Монтян
10:03
Британская разведка заявила о тактических успехах РФ в двух ключевых секторах
Все новости...