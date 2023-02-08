Минкульт разрешил демонтаж памятников Чкалову и Ватутину в Киеве: первого уже снесли

В Киеве демонтировали памятник российскому летчику Валерию Чкалову, на очереди памятник советскому генералу Николаю Ватутину, накануне Минкульт исключил их из госреестра недвижимых памятников Украины.

Источник: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, Telegram-канал "Реальный Киев"

Дословно: "В МКИП признали такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объекты культурного наследия: Памятник генералу армии Ватутину Н. Ф., который расположен в Мариинском парке Киева; Памятник Чкалову В. П., расположенный по ул. Олеся Гончара в г. Киеве. Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко".

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Детали: В министерстве указали, что теперь столичная власть точно должна исключить эти памятники из перечня только что выявленных объектов, демонтировать монументы и перенести их.

Обновлено в 17:00: КГГА сообщила, что памятник советскому летчику Чкалову демонтировали. Для выполнения работы была задействована бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик. Согласно решению Киевского городского совета, после демонтажа его перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова. Памятник Ватутину будет демонтирован в четверг.

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Что предшествовало: 27 января комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала Киевской администрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который размещен в центре столицы.