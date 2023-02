Зеленский призвал партнеров защитить Олимпийские игры от россиян и белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров помешать участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже.

Источник: Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "На фоне продолжающейся российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК "изучает возможности" позволить российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защитить Олимпийскую хартию".

Детали: Зеленский приложил к призыву видеоролик, в котором сказано, что российские атаки разрушили 343 спортивных площадки и убили 231 атлета в Украине.



Среди погибших – 11-летняя гимнастка Катя Дяченко, которая погибла в марте 2022 года в Мариуполе, и 25-летний фигурист Дмитрий Шарпар, который погиб 23 января 2023 года в Бахмуте.

На фоне войны разрешение российским атлетам соревноваться за олимпийские медали будет нарушать Олимпийскую хартию, а под видом "аполитичности" в Париже могут появиться и российские флаги, и знаки "Z" российских захватчиков, отмечается в видео.

Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K