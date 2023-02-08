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Зеленский призвал партнеров защитить Олимпийские игры от россиян и белорусов

Елена РощинаСреда, 8 февраля 2023, 10:46
Зеленский призвал партнеров защитить Олимпийские игры от россиян и белорусов
Эмблема летних Олимпийских игр 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров помешать участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже.

Источник: Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "На фоне продолжающейся российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК "изучает возможности" позволить российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже. 

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Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защитить Олимпийскую хартию".

Детали: Зеленский приложил к призыву видеоролик, в котором сказано, что российские атаки разрушили 343 спортивных площадки и убили 231 атлета в Украине.

Среди погибших – 11-летняя гимнастка Катя Дяченко, которая погибла в марте 2022 года в Мариуполе, и 25-летний фигурист Дмитрий Шарпар, который погиб 23 января 2023 года в Бахмуте.

На фоне войны разрешение российским атлетам соревноваться за олимпийские медали будет нарушать Олимпийскую хартию, а под видом "аполитичности" в Париже могут появиться и российские флаги, и знаки "Z" российских захватчиков, отмечается в видео.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 27 января Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", направленного на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вернуть в мировой спорт представителей России.
  • Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт, даже если Украина будет бойкотировать соревнования из-за этого. По мнению Баха, исключать атлетов из-за их паспорта – не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии, поэтому россиян и белорусов могли бы допустить к Играм в Париже 2024 года под нейтральным флагом.
  • 28 января президент Украины обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться с решением Международного олимпийского комитета, который хочет вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
  • 7 февраля мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года во французской столице.

Темы: ЗеленскийОлимпиадаспортмир
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