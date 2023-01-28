Зеленский написал руководителям международных спортивных организаций о МОК и россиянах

Президент Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно решения Международного олимпийского комитета, который хочет вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня я продолжил наш марафон честности, который должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности.

Реклама:

Обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций. Призыв простой и справедливый: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста.

Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, то это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора. И это также лишь вопрос времени, когда Кремль начнет использовать имеющуюся беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, будто мир согласен идти на уступки агрессору".

Что предшествовало: 27 января президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.