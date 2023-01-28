Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский написал руководителям международных спортивных организаций о МОК и россиянах

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 22:17
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно решения Международного олимпийского комитета, который хочет вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня я продолжил наш марафон честности, который должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности.

Обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций. Призыв простой и справедливый: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста.

Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, то это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора. И это также лишь вопрос времени, когда Кремль начнет использовать имеющуюся беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, будто мир согласен идти на уступки агрессору".

Что предшествовало: 27 января президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийспортРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Суд арестовал 32 миллиона Николаевского глиноземного завода Дерипаски

фотоРоссия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки

Взрывы в Иране: МИД Украины напомнил персидскую народную мудрость

РФ перебросит дополнительные силы к границе с Украиной – губернатор Курской области

фото, видеоЗеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании

Путин, Пригожин и Кадыров собрались в Волгоград, город усиленно готовят - РосСМИ

Все новости...
Зеленский
Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Зеленский написал Макрону по поводу Олимпиады
Последние новости
19:05
Глава Минобороны Британии рассказал, когда танки прибудут на фронт в Украину
19:00
Суд арестовал 32 миллиона Николаевского глиноземного завода Дерипаски
18:46
ВСУ поразили три пункта управления россиян за сутки – Генштаб
18:34
ЕС представит 10-й пакет санкций в отношении России примерно через две недели - СМИ
18:21
Кремль отрицает, что Путин угрожал Джонсону ракетами
18:07
В январе почти 300 киевлян обратились за помощью из-за домашнего насилия
18:03
фотоРоссия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки
18:03
Взрывы в Иране: МИД Украины напомнил персидскую народную мудрость
17:59
Спас пять человек: во Львове пересадили легкие, сердце, печень и две почки от посмертного донора
17:36
Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта
Все новости...