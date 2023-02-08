СБУ провела проверку в отношении Баканова и засекретила ее результаты

Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего бывшего главы Ивана Баканова, ее результаты засекречены.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: В СБУ "Украинской правде" отметили, что провели проверку в отношении бывшего главы спецслужбы Ивана Баканова, в то же время ее результаты являются информацией с ограниченным доступом.

Дословно: "Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений".

Предыстория:

17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

18 июля 2022 года Василий Малюк стал вр. и. о главы СБУ.

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

7 февраля 2023 года парламент проголосовал за назначение Малюка главой спецслужбы.

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