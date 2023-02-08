СБУ провела проверку в отношении Баканова и засекретила ее результаты
Среда, 8 февраля 2023, 11:49
Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего бывшего главы Ивана Баканова, ее результаты засекречены.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП
Детали: В СБУ "Украинской правде" отметили, что провели проверку в отношении бывшего главы спецслужбы Ивана Баканова, в то же время ее результаты являются информацией с ограниченным доступом.
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Дословно: "Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений".
Предыстория:
- 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
- 18 июля 2022 года Василий Малюк стал вр. и. о главы СБУ.
- 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
- 7 февраля 2023 года парламент проголосовал за назначение Малюка главой спецслужбы.
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