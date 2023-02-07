Рада назначила Малюка главой СБУ
Вторник, 7 февраля 2023, 11:14
Верховная Рада дала согласие на назначение на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.
Источник: УП, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Железняк отмечает, что за соответствующее постановление проголосовали 324 депутата.
Пофракционно: "Слуга народа" - 226
ЕС - 0
Батькивщина - 18
Платформа за жизнь и мир - 19
ВИДЕО ДНЯ
"За майбутнє" - 12
Голос - 0
"Довіра" - 15
"Відновлення України" - 17
Внефракционные - 17
На голосовании присутствовал президент Украины.
По словам Железняка, в своем выступлении Зеленский отметил роль Малюка в противодействии агрессии, возвращении и освобождении украинских героев.
Предыстория:
- Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля 2022 года - в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
- 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности бывшего главу СБУ Ивана Баканова.
- УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности вероятно будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
- Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку.
- 18 июля 2022 года Малюк стал врио главы СБУ.