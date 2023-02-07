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Рада назначила Малюка главой СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 10:14
Рада назначила Малюка главой СБУ
Василь Малюк, фото СБУ

Верховная Рада дала согласие на назначение на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.

Источник: УП, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Железняк отмечает, что за соответствующее постановление проголосовали 324 депутата.

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На голосовании присутствовал президент Украины.

По словам Железняка, в своем выступлении Зеленский отметил роль Малюка в противодействии агрессии, возвращении и освобождении украинских героев.

Предыстория:

  • Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля 2022 года - в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
  • 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности бывшего главу СБУ Ивана Баканова.
  • УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности вероятно будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку.
  • 18 июля 2022 года Малюк стал врио главы СБУ.

Темы: СБУВерховная Рада
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