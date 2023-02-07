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Рада назначила Малюка главой СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 11:14
Василь Малюк, фото СБУ

Верховная Рада дала согласие на назначение на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.

Источник: УП, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Железняк отмечает, что за соответствующее постановление проголосовали 324 депутата.

Пофракционно: "Слуга народа" - 226

ЕС - 0

Батькивщина - 18

Платформа за жизнь и мир - 19

ВИДЕО ДНЯ

"За майбутнє" - 12

Голос - 0

"Довіра" - 15

"Відновлення України" - 17

Внефракционные - 17

На голосовании присутствовал президент Украины.

По словам Железняка, в своем выступлении Зеленский отметил роль Малюка в противодействии агрессии, возвращении и освобождении украинских героев.

Предыстория:

  • Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля 2022 года - в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
  • 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности бывшего главу СБУ Ивана Баканова.
  • УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности вероятно будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку.
  • 18 июля 2022 года Малюк стал врио главы СБУ.

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Темы: СБУВерховная Рада
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