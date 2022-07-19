Рада уволила Баканова

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным".

Детали: За проголосовало 265 депутатов. Железняк отмечает, что вопрос назначения нового главы СБУ на нынешнее заседание не выносили.

Как свидетельствует фото, голоса за дали 203 представителя "Слуги народа", 11 "Батькивщины", двое нардепов из "Платформы за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ), группа "За майбутнє" - 12 человек, 17 представителей "Довіри", 11 - "Відновлення України" и 9 внефракционных. "Евросолидарность" не голосовала.

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