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Рада уволила Баканова

Валентина РоманенкоВторник, 19 июля 2022, 12:13
фото из ТГ Железняка

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным".

Детали: За проголосовало 265 депутатов. Железняк отмечает, что вопрос назначения нового главы СБУ на нынешнее заседание не выносили.

Как свидетельствует фото, голоса за дали 203 представителя "Слуги народа", 11 "Батькивщины", двое нардепов из "Платформы за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ), группа "За майбутнє" - 12 человек, 17 представителей "Довіри", 11 - "Відновлення України" и 9 внефракционных. "Евросолидарность" не голосовала.

 

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Предыстория: 

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  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.
  • 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы СБУ.
  • Исполнять обязанности главы СБУ президент поручил первому заместителю Баканова Василию Малюку.

Темы: СБУ
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