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Украина и Великобритания согласовали поставки дальнобойного оружия – Зеленский

"Украинская правда"Среда, 8 февраля 2023, 23:48
Украина и Великобритания согласовали поставки дальнобойного оружия – Зеленский
Сунак и Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания готова предоставить Украине "сильный оборонный пакет", в который войдет, в частности, дальнобойное оружие.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Имеем сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов.

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Я считаю, что это наш четкий сигнал - Украины и Великобритании, - что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе".

Детали: Британский премьер Риши Сунак отметил, что Великобритания ускоряет поставки в Украину различных видов вооружения.

"В частности, когда мы говорим о танках Challenger – они нужны уже в следующем месяце, чтобы защищать Украину", – отметил он.

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Напомним: Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию" - документ, направленный на углубление партнерства Киева и Лондона.

Темы: Великобританияоружие
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