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Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 12:49
Фото Reuters

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 1688 танков – и это только документально подтвержденные потери техники.

Источник: мониторинговая группа Oryx, CNN со ссылкой на военного аналитика Oryx Якуба Яновского

Детали: По информации мониторинговой группы, РФ потеряла в войне против Украины 1688 танков: 1000 – уничтожены, 544 – захвачены украинскими защитниками, 79 – повреждены, 65 – брошены военными РФ. По словам военного аналитика Oryx Якуба Яновского, эта статистика включает только ту технику, по уничтожению которой есть фото- или видеодоказательства.

Яновский отметил, что реальное количество может составлять около 2 тысяч танков. В частности, Генштаб ВСУ сообщает, что по состоянию на 9 февраля РФ потеряла 3 255 танков.

"Россия начала войну (полномасштабное вторжение - ред.), имея на вооружении около 3 тысяч танков... поэтому есть большая вероятность, что Россия потеряла половину пригодных к использованию танков", – добавил Яновский.

По словам Яновского, перед началом войны Москва имела около 4 тысяч танков в резерве. Однако многие из них сохранились лишь "на бумаге". Таким образом, даже если предположить, что все они могут быть починены, РФ все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых сил, как считает Яновский.

По данным Oryx, общая цифра потерь российской техники составляет почти 9100 единиц. Общие потери Украины составляют 2 934 единицы техники.

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При этом Украина потеряла в бою 459 танков, а захватила – более 500 российских.

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Темы: оружиеРосcия
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