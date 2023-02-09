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МОК намекнул на наказание украинских спортсменов за бойкот Олимпиады

Евгений КизиловЧетверг, 9 февраля 2023, 21:50
томас бах, Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах довольно жестко отреагировал на намерения Украины бойкотировать Олимпийские игры-2024 во Франции. Даже намекнул на возможное наказание украинских спортсменов.

Источник: письмо Баха президенту Национального олимпийского комитета Вадиму Гутцайту от 31 января, которое опубликовал в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт

Детали: Согласно информации, Бах пишет в ответ на письмо Гутцайта от 26 января, в котором тот говорит, что НОК Украины рассматривает вопрос бойкота Олимпиады, если в ней будут участвовать российские и белорусские атлеты.

Прямая речь Баха: "Угроза бойкотом Олимпийских игр, которую, по вашей информации, сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, которые мы отстаиваем. В этом отношении НОК Украины, безусловно, не имеет поддержки или солидарности со стороны подавляющего большинства участников олимпийского движения. И как показала история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОКов".

Детали: Бах отметил, что хотя окончательное решение о допуске или недопуске россиян и белорусов к ОИ еще не принято, Украина уже разослала другим государствам свою позицию, чем осуществляет на них давление.

При этом президент МОК утверждает, что подавляющее большинство стран восприняло эту позицию как "крайне досадную".

Бах подчеркнул, что исключение российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр будет дискриминацией по отношению к ним, а это не соответствует принципам международного олимпийского движения. Он добавил, что против такого запрета высказался и Совет ООН по правам человека.

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Президент МОК также назвал лживыми заявления Украины, что Международный олимпийский комитет поддерживает войну, убийства и разрушения. "Такие заявления не могут быть основой для какой-либо конструктивной дискуссии", - подчеркнул Бах.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский и остальное руководство Украины призывают мировое сообщество помешать участию российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, так как их страны участвуют в вооруженном нападении на Украину.
  • При этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, напротив, хочет вернуть атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины. Он предложил, чтобы россияне и белорусы выступали под нейтральным флагом.

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Темы: ОлимпиадаРосcияБеларусьскандал
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