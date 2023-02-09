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МОК намекнул на наказание украинских спортсменов за бойкот Олимпиады

Евгений КизиловЧетверг, 9 февраля 2023, 20:50
МОК намекнул на наказание украинских спортсменов за бойкот Олимпиады
томас бах, Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах довольно жестко отреагировал на намерения Украины бойкотировать Олимпийские игры-2024 во Франции. Даже намекнул на возможное наказание украинских спортсменов.

Источник: письмо Баха президенту Национального олимпийского комитета Вадиму Гутцайту от 31 января, которое опубликовал в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт

Детали: Согласно информации, Бах пишет в ответ на письмо Гутцайта от 26 января, в котором тот говорит, что НОК Украины рассматривает вопрос бойкота Олимпиады, если в ней будут участвовать российские и белорусские атлеты.

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Прямая речь Баха: "Угроза бойкотом Олимпийских игр, которую, по вашей информации, сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, которые мы отстаиваем. В этом отношении НОК Украины, безусловно, не имеет поддержки или солидарности со стороны подавляющего большинства участников олимпийского движения. И как показала история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОКов".

Детали: Бах отметил, что хотя окончательное решение о допуске или недопуске россиян и белорусов к ОИ еще не принято, Украина уже разослала другим государствам свою позицию, чем осуществляет на них давление.

При этом президент МОК утверждает, что подавляющее большинство стран восприняло эту позицию как "крайне досадную".

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Бах подчеркнул, что исключение российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр будет дискриминацией по отношению к ним, а это не соответствует принципам международного олимпийского движения. Он добавил, что против такого запрета высказался и Совет ООН по правам человека.

Президент МОК также назвал лживыми заявления Украины, что Международный олимпийский комитет поддерживает войну, убийства и разрушения. "Такие заявления не могут быть основой для какой-либо конструктивной дискуссии", - подчеркнул Бах.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский и остальное руководство Украины призывают мировое сообщество помешать участию российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, так как их страны участвуют в вооруженном нападении на Украину.
  • При этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, напротив, хочет вернуть атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины. Он предложил, чтобы россияне и белорусы выступали под нейтральным флагом.

Темы: ОлимпиадаРосcияБеларусьскандал
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