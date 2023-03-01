Лукашенко заявил лидеру Китая, что полностью поддерживает его "мирный план"
Среда, 1 марта 2023, 15:52
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что его страна полностью поддерживает "мирный план" Пекина.
Источник: Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином
Прямая речь Лукашенко: "Сегодняшняя встреча (1 марта - ред.) проходит в очень сложное время, которое требует новых, нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены на не допущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителя.
Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь выступает с предложениями о мире и всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности".
Предыстория:
- В среду 28 февраля Лукашенко прибыл в Китай для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
- 24 февраля китайское Министерство иностранных дел Китая опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
- Обнародованный документ состоит из 12 пунктов, среди которых уважение к суверенитету всех стран, прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.