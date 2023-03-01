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Лукашенко заявил лидеру Китая, что полностью поддерживает его "мирный план"

Александр ШумилинСреда, 1 марта 2023, 14:52
Лукашенко заявил лидеру Китая, что полностью поддерживает его мирный план
Фото: Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что его страна полностью поддерживает "мирный план" Пекина.

Источник: Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином

Прямая речь Лукашенко: "Сегодняшняя встреча (1 марта - ред.) проходит в очень сложное время, которое требует новых, нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены на не допущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителя.

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Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь выступает с предложениями о мире и всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности".

Предыстория:

  • В среду 28 февраля Лукашенко прибыл в Китай для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел Китая опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
  • Обнародованный документ состоит из 12 пунктов, среди которых уважение к суверенитету всех стран, прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.

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Темы: ЛукашенкоКитай
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