Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявил лидеру Китая, что полностью поддерживает его "мирный план"

Александр ШумилинСреда, 1 марта 2023, 15:52
Фото: Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что его страна полностью поддерживает "мирный план" Пекина.

Источник: Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином

Прямая речь Лукашенко: "Сегодняшняя встреча (1 марта - ред.) проходит в очень сложное время, которое требует новых, нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены на не допущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителя.

Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь выступает с предложениями о мире и всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности".

Предыстория:

  • В среду 28 февраля Лукашенко прибыл в Китай для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел Китая опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
  • Обнародованный документ состоит из 12 пунктов, среди которых уважение к суверенитету всех стран, прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.

Темы: ЛукашенкоКитай
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЛаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"

Новый пакет военной помощи США Украине составит примерно 400 млн долларов - СМИ

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином
После взрывов в Мачулищах Лукашенко собрал силовиков: отдал приказ
Лукашенко похвастался, что несмотря на санкции производит много оружия
Последние новости
19:23
"Мистическая" картина и артобъект из ватника: в Германии проходит выставка о войне в Украине
19:23
США ввели санкции против ряда россиян из-за преследования оппозиционера Кара-Мурзы
19:11
ОбновленоМеждународный Красный Крест обеспечивает "гумпомощью" оккупантов в Мариупольском районе - горсовет
19:07
Zoom внезапно уволил президента компании без объяснения причины
19:01
Несколько стран НАТО против требований Столтенберга об увеличении оборонных бюджетов - СМИ
18:59
В "Феофании" онкопациенты смогут бесплатно проходить лучевую терапию
18:53
видеоЛаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"
18:49
Партнера сборной Украины по футболу обвинили в сотрудничестве с российским "Зенитом": шили им форму
18:41
Враг наступает на 5 направлениях, пытается окружить Бахмут - сводка Генштаба
18:38
Глава топонимической комиссии Киева рассказал о "второй волне" дерусификации столицы
Все новости...