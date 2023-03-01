Лукашенко заявил лидеру Китая, что полностью поддерживает его "мирный план"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что его страна полностью поддерживает "мирный план" Пекина.

Источник: Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином

Прямая речь Лукашенко: "Сегодняшняя встреча (1 марта - ред.) проходит в очень сложное время, которое требует новых, нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены на не допущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителя.

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Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь выступает с предложениями о мире и всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности".

Предыстория:

В среду 28 февраля Лукашенко прибыл в Китай для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

24 февраля китайское Министерство иностранных дел Китая опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов, среди которых уважение к суверенитету всех стран, прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.