Враг не оставляет попыток окружить Бахмут – сводка

В течение 9 марта Силы обороны Украины отбили 102 атаки противника на 5 направлениях, враг не оставляет попыток окружить город Бахмут.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

Реклама:

Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 95 ракет различного базирования. 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БпЛА типа "Шахед-136", половина которых сбита, и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елино Черниговской области; Середина-Буда и Атинское – Сумской и Казачья Лопань, Стрелечье, Красное, Волчанск и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлинск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крохмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Дибровую и Червонопоповку на Луганщине, а также Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отбили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Михайловка и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.