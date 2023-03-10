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Премьер Финляндии в Киеве: Россия должна ответить за свои преступления

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 18:04

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Россия должна понести ответственность за нападение на Украину и преступления, совершенные во время войны, а также заплатить компенсации за нанесенный ущерб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы верим, что наступит время, когда Россия будет отвечать за свои преступления, и Путин лично будет отвечать за преступление агрессии", - отметила Санна Марин.

Она напомнила, что Финляндия вместе с другими странами работает над тем, чтобы обеспечить такую ответственность.

"Финляндия входит в группу стран, которые хотят обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины. Мы поддерживаем расследование Международного уголовного суда и украинских органов власти, и мы поддерживаем создание Международного центра по преследованию за преступление агрессии. Мы также за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию, за руины и потери, которые понесла Украина из-за этого нашествия. Мы за то, чтобы можно было замораживать и изымать российские активы и пускать их на восстановление и возрождение Украины", - сказала премьер.

Санна Марин отметила, что Финляндия из собственного опыта отстаивания независимости понимает, что сейчас свободный мир должен поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Мы хотим, чтобы Украина получила мир на своих условиях и тогда, когда будет готова этот мир установить. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского и хотим, чтобы этот план начал работать. Только длительный мир может дать нашей европейской семье покой и благополучие", - заявила Санна Марин.

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Премьер добавила, что Украина может рассчитывать на поддержку Хельсинки на пути реформ, которые нужно будет осуществить для будущего вступления в ЕС.

Напомним, 10 марта Финляндия анонсировала дополнительные 29 миллионов евро для Украины на гуманитарную помощь и поддержку сотрудничества в целях развития.

Темы: ФинляндияУкраина
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