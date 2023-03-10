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Премьер Финляндии в Киеве: Россия должна ответить за свои преступления

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 17:04

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Россия должна понести ответственность за нападение на Украину и преступления, совершенные во время войны, а также заплатить компенсации за нанесенный ущерб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы верим, что наступит время, когда Россия будет отвечать за свои преступления, и Путин лично будет отвечать за преступление агрессии", - отметила Санна Марин.

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Она напомнила, что Финляндия вместе с другими странами работает над тем, чтобы обеспечить такую ответственность.

"Финляндия входит в группу стран, которые хотят обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины. Мы поддерживаем расследование Международного уголовного суда и украинских органов власти, и мы поддерживаем создание Международного центра по преследованию за преступление агрессии. Мы также за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию, за руины и потери, которые понесла Украина из-за этого нашествия. Мы за то, чтобы можно было замораживать и изымать российские активы и пускать их на восстановление и возрождение Украины", - сказала премьер.

Санна Марин отметила, что Финляндия из собственного опыта отстаивания независимости понимает, что сейчас свободный мир должен поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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"Мы хотим, чтобы Украина получила мир на своих условиях и тогда, когда будет готова этот мир установить. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского и хотим, чтобы этот план начал работать. Только длительный мир может дать нашей европейской семье покой и благополучие", - заявила Санна Марин.

Премьер добавила, что Украина может рассчитывать на поддержку Хельсинки на пути реформ, которые нужно будет осуществить для будущего вступления в ЕС.

Напомним, 10 марта Финляндия анонсировала дополнительные 29 миллионов евро для Украины на гуманитарную помощь и поддержку сотрудничества в целях развития.

Темы: ФинляндияУкраина
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