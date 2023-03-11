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Россияне обстреляли Херсон, три человека погибли

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 12:34
Россияне обстреляли Херсон, три человека погибли
фото: ЦСК

Российские оккупанты утром 11 марта обстреляли Херсон, есть погибшие, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Facebook, Центр стратегических коммуникаций

Прямая речь Прокудина: "На Николаевском шоссе... из-за попадания снаряда пылает автомобиль.

Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе погибли три человека, двое - ранены".

 

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Темы: Херсонобстрелвойна
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