Россияне обстреляли Херсон, три человека погибли

Российские оккупанты утром 11 марта обстреляли Херсон, есть погибшие, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Facebook, Центр стратегических коммуникаций

Прямая речь Прокудина: "На Николаевском шоссе... из-за попадания снаряда пылает автомобиль.

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Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе погибли три человека, двое - ранены".