Защитники отбили атаки россиян на Бахмутском направлении, в Бахмуте – продолжаются бои – Генштаб

Украинские защитники 13 марта отбили атаки врага на Бахмутском направлении, в Бахмуте - продолжаются бои.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российский агрессор основные усилия и дальше сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 29 авиационных и 6 ракетных ударов. В частности, по профессионально-аграрному лицею населенного пункта Зноб-Новгородское Сумской области.

Погиб 1 гражданский человек, еще 5 мирных граждан - ранены".

Детали: Также российские оккупанты ударили двумя ракетами по школе в Авдеевке Донецкой области, погибла местная жительница. Кроме того, враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи границы Украины, но формирование наступательных группировок не обнаружено.

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Также враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Черниговской области и на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут.

Атаки противника отбиты в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

Вражеским обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них - Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов на Херсонщине.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.