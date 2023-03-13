Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники отбили атаки россиян на Бахмутском направлении, в Бахмуте – продолжаются бои – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 13 марта 2023, 17:30
Защитники отбили атаки россиян на Бахмутском направлении, в Бахмуте – продолжаются бои – Генштаб
фото: Генштаб

Украинские защитники 13 марта отбили атаки врага на Бахмутском направлении, в Бахмуте - продолжаются бои.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российский агрессор основные усилия и дальше сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Реклама:

В течение суток противник нанес 29 авиационных и 6 ракетных ударов. В частности, по профессионально-аграрному лицею населенного пункта Зноб-Новгородское Сумской области.

Погиб 1 гражданский человек, еще 5 мирных граждан - ранены".

Детали: Также российские оккупанты ударили двумя ракетами по школе в Авдеевке Донецкой области, погибла местная жительница. Кроме того, враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи границы Украины, но формирование наступательных группировок не обнаружено.

Также враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Черниговской области и на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут.

Атаки противника отбиты в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

Вражеским обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них - Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов на Херсонщине.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Темы: БахмутвойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: