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Премьер Польши назвал срок передачи Украине МиГ-29

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 14:50
Премьер Польши назвал срок передачи Украине МиГ-29
Польские МиГ-29. Фото gettyimages.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МИГ-29 может состояться в течение следующих 4-6 недель.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы СМИ во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на rp.pl.

У Моравецкого на пресс-конференции спросили, когда самолеты могут быть переданы Украине. Глава польского правительства отметил, что это может произойти в апреле.

"Доставка истребителей МиГ-29 в Украину может состояться в течение 4-6 недель", – сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял о готовности Варшавы передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. Он выразил убеждение, что в будущем Украина получит самолеты F-16.

"Остальные МиГ-29, которые мы имеем в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС – мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно", – сказал Дуда.

Впоследствии в Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного.

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Польские военные эксперты говорят, что на вооружении страны все еще находится около 30 самолетов этого типа.

В дополнение Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Темы: ПольшаУкраинаистребители
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