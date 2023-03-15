Атака российского истребителя на дрон США: СМИ показали, как это было

Телеканал CBS реконструировал инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель Су-27 пытался перехватить американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

Источник: телеканал CBS

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023

Дословно: "Во вторник Пентагон заявил, что российский истребитель врезался в винт американского разведывательного беспилотника в международном воздушном пространстве, в результате чего он упал в Черное море. Президент Байден был проинформирован, а посла России вызвали в Государственный департамент".

Детали: Сообщается, что инцидент произошел на расстоянии 75 миль к юго-западу от оккупированного Крыма.

Реконструкция события показывает, что в течение более чем получаса два российских истребителя 19 раз пролетели мимо БПЛА, выбрасывая в воздух топливо и пытаясь им попасть в беспилотник. Американские чиновники считают, что целью истребителей было сделать так, чтобы БПЛА попал в "топливное облако". Во время последнего прохода российский пилот ошибся при сближении. Он прошел слишком близко и задел расположенный сзади винт беспилотника.

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Министерство обороны США уже работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда произошло столкновение беспилотника MQ-9 и российского Су-27.

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