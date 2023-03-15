Атака российского истребителя на дрон США: СМИ показали, как это было
Телеканал CBS реконструировал инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель Су-27 пытался перехватить американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.
Источник: телеканал CBS
A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZРеклама:— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023
Дословно: "Во вторник Пентагон заявил, что российский истребитель врезался в винт американского разведывательного беспилотника в международном воздушном пространстве, в результате чего он упал в Черное море. Президент Байден был проинформирован, а посла России вызвали в Государственный департамент".
Детали: Сообщается, что инцидент произошел на расстоянии 75 миль к юго-западу от оккупированного Крыма.
Реконструкция события показывает, что в течение более чем получаса два российских истребителя 19 раз пролетели мимо БПЛА, выбрасывая в воздух топливо и пытаясь им попасть в беспилотник. Американские чиновники считают, что целью истребителей было сделать так, чтобы БПЛА попал в "топливное облако". Во время последнего прохода российский пилот ошибся при сближении. Он прошел слишком близко и задел расположенный сзади винт беспилотника.
Министерство обороны США уже работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда произошло столкновение беспилотника MQ-9 и российского Су-27.
Что предшествовало:
- Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
- Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. "Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.
- Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".
- Министерство обороны России во вторник вечером заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, а еще он приблизился к аннексированному Крыму и летел с нарушениями.