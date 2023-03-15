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Атака российского истребителя на дрон США: СМИ показали, как это было

Станислав ПогориловСреда, 15 марта 2023, 10:37
Атака российского истребителя на дрон США: СМИ показали, как это было
скриншот

Телеканал CBS реконструировал инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель Су-27 пытался перехватить американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

Источник: телеканал CBS

Дословно: "Во вторник Пентагон заявил, что российский истребитель врезался в винт американского разведывательного беспилотника в международном воздушном пространстве, в результате чего он упал в Черное море. Президент Байден был проинформирован, а посла России вызвали в Государственный департамент".

Детали: Сообщается, что инцидент произошел на расстоянии 75 миль к юго-западу от оккупированного Крыма.

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Реконструкция события показывает, что в течение более чем получаса два российских истребителя 19 раз пролетели мимо БПЛА, выбрасывая в воздух топливо и пытаясь им попасть в беспилотник. Американские чиновники считают, что целью истребителей было сделать так, чтобы БПЛА попал в "топливное облако". Во время последнего прохода российский пилот ошибся при сближении. Он прошел слишком близко и задел расположенный сзади винт беспилотника.

Министерство обороны США уже работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда произошло столкновение беспилотника MQ-9 и российского Су-27.

Что предшествовало

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. "Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.
  • Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".
  • Министерство обороны России во вторник вечером заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, а еще он приблизился к аннексированному Крыму и летел с нарушениями.

Темы: СШАРосcияЧерное моребеспилотники
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