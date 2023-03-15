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Атака російського винищувача на дрон США: ЗМІ показали, як це було

Станіслав ПогоріловСереда, 15 березня 2023, 11:37
Атака російського винищувача на дрон США: ЗМІ показали, як це було
скриншот

Телеканал CBS реконструював інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач Су-27 намагався перехопити американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.

Джерело: телеканал CBS

Дослівно: "У вівторок Пентагон заявив, що російський винищувач врізався у гвинт американського розвідувального безпілотника в міжнародному повітряному просторі, внаслідок чого він упав у Чорне море. Президент Байден був поінформований, а посла Росії викликали до Державного департаменту".

Деталі: Повідомляється, що інцидент трапився на відстані 75 миль на південний захід від окупованого Криму.

Реконструкція події показує, що протягом більше ніж пів години два російських винищувачі 19 разів пролетіли повз БПЛА, викидаючи в повітря пальне і намагаючись ним влучити в безпілотник. Американські чиновники вважають, що метою винищувачів було зробити так, щоб БПЛА потрапив у "паливну хмару". Під час останнього проходу російський пілот помилився при зближенні. Він пройшов надто близько і зачепив розташований ззаду гвинт безпілотника.

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Міністерство оборони США вже працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли відбулось зіткнення безпілотника MQ-9 та російського Су-27.

Що було раніше:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.
  • Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".
  • Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.

Теми: СШАРосіяЧорне моребезпілотники
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