Атака російського винищувача на дрон США: ЗМІ показали, як це було

Телеканал CBS реконструював інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач Су-27 намагався перехопити американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.

Джерело: телеканал CBS

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023

Дослівно: "У вівторок Пентагон заявив, що російський винищувач врізався у гвинт американського розвідувального безпілотника в міжнародному повітряному просторі, внаслідок чого він упав у Чорне море. Президент Байден був поінформований, а посла Росії викликали до Державного департаменту".

Деталі: Повідомляється, що інцидент трапився на відстані 75 миль на південний захід від окупованого Криму.

Реконструкція події показує, що протягом більше ніж пів години два російських винищувачі 19 разів пролетіли повз БПЛА, викидаючи в повітря пальне і намагаючись ним влучити в безпілотник. Американські чиновники вважають, що метою винищувачів було зробити так, щоб БПЛА потрапив у "паливну хмару". Під час останнього проходу російський пілот помилився при зближенні. Він пройшов надто близько і зачепив розташований ззаду гвинт безпілотника.

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Міністерство оборони США вже працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли відбулось зіткнення безпілотника MQ-9 та російського Су-27.

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