Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака російського винищувача на дрон США: ЗМІ показали, як це було

Станіслав ПогоріловСереда, 15 березня 2023, 10:37
Атака російського винищувача на дрон США: ЗМІ показали, як це було
скриншот

Телеканал CBS реконструював інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач Су-27 намагався перехопити американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.

Джерело: телеканал CBS

Дослівно: "У вівторок Пентагон заявив, що російський винищувач врізався у гвинт американського розвідувального безпілотника в міжнародному повітряному просторі, внаслідок чого він упав у Чорне море. Президент Байден був поінформований, а посла Росії викликали до Державного департаменту".

Деталі: Повідомляється, що інцидент трапився на відстані 75 миль на південний захід від окупованого Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Реконструкція події показує, що протягом більше ніж пів години два російських винищувачі 19 разів пролетіли повз БПЛА, викидаючи в повітря пальне і намагаючись ним влучити в безпілотник. Американські чиновники вважають, що метою винищувачів було зробити так, щоб БПЛА потрапив у "паливну хмару". Під час останнього проходу російський пілот помилився при зближенні. Він пройшов надто близько і зачепив розташований ззаду гвинт безпілотника.

Міністерство оборони США вже працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли відбулось зіткнення безпілотника MQ-9 та російського Су-27.

Що було раніше:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.
  • Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".
  • Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.

Теми: СШАРосіяЧорне моребезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: