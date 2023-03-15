Атака російського винищувача на дрон США: ЗМІ показали, як це було
Телеканал CBS реконструював інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач Су-27 намагався перехопити американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.
Джерело: телеканал CBS
A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZРеклама:— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023
Дослівно: "У вівторок Пентагон заявив, що російський винищувач врізався у гвинт американського розвідувального безпілотника в міжнародному повітряному просторі, внаслідок чого він упав у Чорне море. Президент Байден був поінформований, а посла Росії викликали до Державного департаменту".
Деталі: Повідомляється, що інцидент трапився на відстані 75 миль на південний захід від окупованого Криму.
Реконструкція події показує, що протягом більше ніж пів години два російських винищувачі 19 разів пролетіли повз БПЛА, викидаючи в повітря пальне і намагаючись ним влучити в безпілотник. Американські чиновники вважають, що метою винищувачів було зробити так, щоб БПЛА потрапив у "паливну хмару". Під час останнього проходу російський пілот помилився при зближенні. Він пройшов надто близько і зачепив розташований ззаду гвинт безпілотника.
Міністерство оборони США вже працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли відбулось зіткнення безпілотника MQ-9 та російського Су-27.
Що було раніше:
- Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
- Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.
- Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".
- Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.