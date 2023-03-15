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Канада по итогам "Рамштайн" передает Украине боеприпасы к артиллерии и ПВО

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 22:25

Министр обороны Канады Анита Ананд по итогам десятого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности Канада предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны.

Оттава также передаст Киеву более 1800 учебных боеприпасов для 105-мм танков для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.

Кроме того, по словам главы канадского Минобороны, Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля. В целом Канада пообещала предоставить Украине восемь основных боевых танков Leopard 2.

"Ожидается, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, прибудут в Украину в ближайшие недели", - отметили в ведомстве.

С февраля 2022 года Канада выделила более одного миллиарда долларов на военную помощь Украине, а общий объем финансовой, военной, гуманитарной и другой поддержки превышает пять миллиардов долларов.

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Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин во вторник объявил, что на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.

Темы: РамштайнКанадаПВОоружие
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