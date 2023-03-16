Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США показали примерное место падения беспилотника после столкновения с российским Су-27

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 18:00

Военно-воздушные силы США опубликовали графическую карту с примерными местами и временем столкновения российского истребителя и беспилотника MQ-9 Reaper и его падения в Черное море.

Карта опубликована в Twitter командования ВВС США в Европе, сообщает "Европейская правда".

"На графике показаны приблизительные места и время столкновения и падения в Черное море беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper. Действие видео, опубликованного ранее сегодня, происходит в средней точке на временной шкале", - говорится в сообщении.

Командование также отметило, что "точки на карте нанесены не в масштабе, а указанные в текстовых полях расстояния являются приблизительными местами инцидента".

Ранее сегодня американские военные обнародовали рассекреченное видео столкновения беспилотника с российским истребителем над Черным морем, которое произошло во вторник.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель государственного департамента США Нед Прайс отметил, что американская сторона продолжает расследовать инцидент с американским беспилотником MQ-9 и двумя российскими Су-27 в Черном море и допускает, что его характер был непреднамеренным.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

Темы: беспилотникиСШАЧерное море
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
беспилотники
ВСУ сбили китайский дрон с канадской начинкой – CNN
Пентагон показал видео, как российский истребитель атакует дрон США над Черным морем
Кремль одобрил агрессию против американского беспилотника – СМИ
Последние новости
19:13
Вучич говорит, что "не подпишет соглашение" с Косово, на которое официально согласился
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
Все новости...