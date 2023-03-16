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США показали примерное место падения беспилотника после столкновения с российским Су-27

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 17:00

Военно-воздушные силы США опубликовали графическую карту с примерными местами и временем столкновения российского истребителя и беспилотника MQ-9 Reaper и его падения в Черное море.

Карта опубликована в Twitter командования ВВС США в Европе, сообщает "Европейская правда".

"На графике показаны приблизительные места и время столкновения и падения в Черное море беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper. Действие видео, опубликованного ранее сегодня, происходит в средней точке на временной шкале", - говорится в сообщении.

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Командование также отметило, что "точки на карте нанесены не в масштабе, а указанные в текстовых полях расстояния являются приблизительными местами инцидента".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сегодня американские военные обнародовали рассекреченное видео столкновения беспилотника с российским истребителем над Черным морем, которое произошло во вторник.

Представитель государственного департамента США Нед Прайс отметил, что американская сторона продолжает расследовать инцидент с американским беспилотником MQ-9 и двумя российскими Су-27 в Черном море и допускает, что его характер был непреднамеренным.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

Темы: беспилотникиСШАЧерное море
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