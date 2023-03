США показали примерное место падения беспилотника после столкновения с российским Су-27

Военно-воздушные силы США опубликовали графическую карту с примерными местами и временем столкновения российского истребителя и беспилотника MQ-9 Reaper и его падения в Черное море.

Карта опубликована в Twitter командования ВВС США в Европе, сообщает "Европейская правда".

"На графике показаны приблизительные места и время столкновения и падения в Черное море беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper. Действие видео, опубликованного ранее сегодня, происходит в средней точке на временной шкале", - говорится в сообщении.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG