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США показали приблизне місце падіння безпілотника після зіткнення з російським Су-27

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 17:00

Військово-повітряні сили США опублікували графічну карту з приблизними місцями і часом зіткнення російського винищувача та безпілотника MQ-9 Reaper і його падіння в Чорне море.

Карта опублікована у Twitter командування ВПС США в Європі, повідомляє "Європейська правда".

"На графіку показані приблизні місця і час зіткнення та падіння в Чорне море безпілотника ВПС США MQ-9 Reaper. Відео, опубліковане раніше сьогодні, відбувається в середній точці на часовій шкалі", - йдеться у повідомленні.

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Командування також зазначило, що "точки на карті нанесені не в масштабі, а вказані в текстових полях відстані є приблизними місцями інциденту".

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Раніше сьогодні американські військові також оприлюднили розсекречене відео зіткнення безпілотника з російським винищувачем над Чорним морем, яке відбулося у вівторок.

Речник державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що американська сторона продовжує розслідувати інцидент з американським безпілотником MQ-9 і двома російськими Су-27 у Чорному морі й допускає, що його характер був ненавмисним.

Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев раніше в середу заявив, що РФ спробує знайти уламки безпілотника.

Теми: безпілотникиСШАЧорне море
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