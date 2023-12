США показали приблизне місце падіння безпілотника після зіткнення з російським Су-27

Військово-повітряні сили США опублікували графічну карту з приблизними місцями і часом зіткнення російського винищувача та безпілотника MQ-9 Reaper і його падіння в Чорне море.

Карта опублікована у Twitter командування ВПС США в Європі, повідомляє "Європейська правда".

"На графіку показані приблизні місця і час зіткнення та падіння в Чорне море безпілотника ВПС США MQ-9 Reaper. Відео, опубліковане раніше сьогодні, відбувається в середній точці на часовій шкалі", - йдеться у повідомленні.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG