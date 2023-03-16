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Послы G7 призывают ускорить назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 21:41
Послы G7 призывают ускорить назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей
Фото: Twitter G7AmbReformUA

Послы стран Группы семи в Украине призвали украинскую власть как можно быстрее назначить 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом говорится в сообщении в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Послы G7 отметили, что высоко оценивают прогресс, достигнутый Конкурсной комиссией по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, в ходе которого количество кандидатов было уменьшено до 32.

"Мы призываем Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов через прозрачную процедуру, чтобы ВККС начала функционировать", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта конкурсная комиссия по отбору членов ВККС объявила перечень из 32 кандидатов, рекомендованных Высшему совету правосудия для назначения на занятие 16 вакантных должностей членов ВККС.

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21 февраля конкурсная комиссия по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей завершила собеседования с кандидатами на должности.

ВККС не работает почти три года. С целью возобновления ее работы создана конкурсная комиссия, которая отбирает кандидатов на должности членов ВККС на основе прозрачного конкурса с участием международных экспертов, что является частью судебной реформы, которую проводит Украина.

Темы: G7судУкраина
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