Послы G7 призывают ускорить назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей

Послы стран Группы семи в Украине призвали украинскую власть как можно быстрее назначить 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом говорится в сообщении в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Послы G7 отметили, что высоко оценивают прогресс, достигнутый Конкурсной комиссией по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, в ходе которого количество кандидатов было уменьшено до 32.

G7 Ambassadors commend the progress achieved by the Selection Commission of High Qualification Commission of Judges, the pool of candidates being narrowed down to 32. We encourage @HCJnews to timely appoint 16 members through a transparent procedure to make the HQCJ operational. March 16, 2023

"Мы призываем Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов через прозрачную процедуру, чтобы ВККС начала функционировать", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта конкурсная комиссия по отбору членов ВККС объявила перечень из 32 кандидатов, рекомендованных Высшему совету правосудия для назначения на занятие 16 вакантных должностей членов ВККС.

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21 февраля конкурсная комиссия по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей завершила собеседования с кандидатами на должности.

ВККС не работает почти три года. С целью возобновления ее работы создана конкурсная комиссия, которая отбирает кандидатов на должности членов ВККС на основе прозрачного конкурса с участием международных экспертов, что является частью судебной реформы, которую проводит Украина.