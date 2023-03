Послы G7 призывают ускорить назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей

Послы стран Группы семи в Украине призвали украинскую власть как можно быстрее назначить 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом говорится в сообщении в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Послы G7 отметили, что высоко оценивают прогресс, достигнутый Конкурсной комиссией по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, в ходе которого количество кандидатов было уменьшено до 32.

G7 Ambassadors commend the progress achieved by the Selection Commission of High Qualification Commission of Judges, the pool of candidates being narrowed down to 32. We encourage @HCJnews to timely appoint 16 members through a transparent procedure to make the HQCJ operational.