Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Посли країн Групи семи в Україні закликали українську владу якнайшвидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посли G7 зазначили, що високо оцінюють прогрес, досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, в ході якого кількість кандидатів було зменшено до 32.

G7 Ambassadors commend the progress achieved by the Selection Commission of High Qualification Commission of Judges, the pool of candidates being narrowed down to 32. We encourage @HCJnews to timely appoint 16 members through a transparent procedure to make the HQCJ operational. March 16, 2023

"Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня конкурсна комісія з добору членів ВККС оголосила перелік із 32 кандидатів, рекомендованих Вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад членів ВККС.

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21 лютого конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів завершила співбесіди з кандидатами на посади.

ВККС не працює майже три роки. З метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів, що є частиною судової реформи, яку проводить Україна.