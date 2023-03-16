Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Посли країн Групи семи в Україні закликали українську владу якнайшвидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посли G7 зазначили, що високо оцінюють прогрес, досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, в ході якого кількість кандидатів було зменшено до 32.

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G7 Ambassadors commend the progress achieved by the Selection Commission of High Qualification Commission of Judges, the pool of candidates being narrowed down to 32. We encourage @HCJnews to timely appoint 16 members through a transparent procedure to make the HQCJ operational. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 16, 2023

"Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 15 березня конкурсна комісія з добору членів ВККС оголосила перелік із 32 кандидатів, рекомендованих Вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад членів ВККС.

21 лютого конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів завершила співбесіди з кандидатами на посади.

ВККС не працює майже три роки. З метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів, що є частиною судової реформи, яку проводить Україна.