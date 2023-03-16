Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 20:41
Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Фото: Twitter G7AmbReformUA

Посли країн Групи семи в Україні закликали українську владу якнайшвидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посли G7 зазначили, що високо оцінюють прогрес, досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, в ході якого кількість кандидатів було зменшено до 32.

Реклама:

"Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 15 березня конкурсна комісія з добору членів ВККС оголосила перелік із 32 кандидатів, рекомендованих Вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад членів ВККС.

21 лютого конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів завершила співбесіди з кандидатами на посади.

ВККС не працює майже три роки. З метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів, що є частиною судової реформи, яку проводить Україна.

Теми: G7судУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

Усі новини...
G7
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Останні новини
14:51
У Байдена пояснили різницу між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:43
Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня
Усі новини...
Реклама: