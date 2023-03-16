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Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 21:41
Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Фото: Twitter G7AmbReformUA

Посли країн Групи семи в Україні закликали українську владу якнайшвидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посли G7 зазначили, що високо оцінюють прогрес, досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, в ході якого кількість кандидатів було зменшено до 32.

"Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня конкурсна комісія з добору членів ВККС оголосила перелік із 32 кандидатів, рекомендованих Вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад членів ВККС.

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21 лютого конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів завершила співбесіди з кандидатами на посади.

ВККС не працює майже три роки. З метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів, що є частиною судової реформи, яку проводить Україна.

Теми: G7судУкраїна
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