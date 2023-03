Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Посли країн Групи семи в Україні закликали українську владу якнайшвидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посли G7 зазначили, що високо оцінюють прогрес, досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, в ході якого кількість кандидатів було зменшено до 32.

G7 Ambassadors commend the progress achieved by the Selection Commission of High Qualification Commission of Judges, the pool of candidates being narrowed down to 32. We encourage @HCJnews to timely appoint 16 members through a transparent procedure to make the HQCJ operational.