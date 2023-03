ООН подтвердила продление "зернового соглашения"

В Организации Объединенных Наций подтвердили продление соглашения по экспорту украинского зерна.

Источник: пресс-служба ООН

Дословно: "Срок действия черноморской зерновой инициативы, подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлен. Инициатива предусматривает содействие безопасному судоходству для экспорта зерна и пищевых продуктов и удобрений, включая аммиак, из определенных украинских морских портов".

Детали: В ООН поблагодарили власти Турции за дипломатическую и операционную поддержку зерновой инициативы.

В организации отметили, что в течение первых двух сроков действия соглашения около 25 млн тонн зерна и продуктов питания было отправлено в 45 стран, что способствовало снижению мировых цен на продовольствие и стабилизации рынков.

Продление "зерновой сделки" также приветствовала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Приятно видеть, что эта жизненно важная инициатива продлена еще на 120 дней, чтобы украинское зерно продолжало расходиться по всему миру", – написала она в Twitter.

The Black Sea Grain Initiative has moved over 24 million tons of food since August. Good to see this life-saving initiative extended another 120 days to keep Ukrainian grain flowing around the world. pic.twitter.com/vRhf2sxnoW