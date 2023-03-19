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ООН подтвердила продление "зернового соглашения"

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 02:38
ООН подтвердила продление зернового соглашения
Зерно. ФОТО PIXABAY

В Организации Объединенных Наций подтвердили продление соглашения по экспорту украинского зерна.

Источник: пресс-служба ООН

Дословно: "Срок действия черноморской зерновой инициативы, подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлен. Инициатива предусматривает содействие безопасному судоходству для экспорта зерна и пищевых продуктов и удобрений, включая аммиак, из определенных украинских морских портов".

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Детали: В ООН поблагодарили власти Турции за дипломатическую и операционную поддержку зерновой инициативы.

В организации отметили, что в течение первых двух сроков действия соглашения около 25 млн тонн зерна и продуктов питания было отправлено в 45 стран, что способствовало снижению мировых цен на продовольствие и стабилизации рынков.

Продление "зерновой сделки" также приветствовала посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Приятно видеть, что эта жизненно важная инициатива продлена еще на 120 дней, чтобы украинское зерно продолжало расходиться по всему миру", – написала она в Twitter.

Что этому предшествовало: 18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней. В то же время в РФ настаивают, что соглашение продлено только на 60 дней.

Темы: зерноООН
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