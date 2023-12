ООН підтвердила продовження "зернової угоди"

В Організації Об'єднаних Націй підтвердили продовження угоди щодо експорту українського зерна.

Джерело: пресслужба ООН

Дослівно: "Термін дії чорноморської зернової ініціативи, підписаної в Стамбулі 22 липня 2022 року, продовжено. Ініціатива передбачає сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна та харчових продуктів і добрив, включаючи аміак, з визначених українських морських портів".

Деталі: В ООН подякували владі Туреччини за дипломатичну і операційну підтримку зернової ініціативи.

В організації зазначили, що протягом перших двох термінів дії угоди близько 25 млн тонн зерна і продуктів харчування було відправлено до 45 країн, що сприяло зниженню світових цін на продовольство і стабілізації ринків.

Продовження "зернової угоди" також привітала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Приємно бачити, що цю життєво важливу ініціативу продовжено ще на 120 днів, щоб українське зерно продовжувало розходитися по всьому світу", – написала вона у Twitter.

The Black Sea Grain Initiative has moved over 24 million tons of food since August. Good to see this life-saving initiative extended another 120 days to keep Ukrainian grain flowing around the world. pic.twitter.com/vRhf2sxnoW