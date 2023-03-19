Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН підтвердила продовження "зернової угоди"

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 03:38
ООН підтвердила продовження зернової угоди
Зерно. ФОТО PIXABAY

В Організації Об'єднаних Націй підтвердили продовження угоди щодо експорту українського зерна.

Джерело: пресслужба ООН

Дослівно: "Термін дії чорноморської зернової ініціативи, підписаної в Стамбулі 22 липня 2022 року, продовжено. Ініціатива передбачає сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна та харчових продуктів і добрив, включаючи аміак, з визначених українських морських портів".

Деталі: В ООН подякували владі Туреччини за дипломатичну і операційну підтримку зернової ініціативи.

В організації зазначили, що протягом перших двох термінів дії угоди близько 25 млн тонн зерна і продуктів харчування було відправлено до 45 країн, що сприяло зниженню світових цін на продовольство і стабілізації ринків.

Продовження "зернової угоди" також привітала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Приємно бачити, що цю життєво важливу ініціативу продовжено ще на 120 днів, щоб українське зерно продовжувало розходитися по всьому світу", – написала вона у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 18 березня віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас у РФ наполягають, що угоду продовжено лише на 60 днів.

Теми: зерноООН
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський вказав Європі на п'ять причин затягування війни

В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі

УПЦ МП почала виселятися з Лаври – Ткаченко

МАГАТЕ не змогло домовитись про зону безпеки біля Запорізької АЕС

Геть Толстого і Гагаріна: у Києві дерусифікували вулиці і площі

графікиКиянам нагадують: з 26 березня метро працюватиме на годину довше

Усі новини...
зерно
"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков
Росія знову вивозить крадене з України зерно через порт Бердянська
Німеччина закликала Росію не обмежувати продовження "зернової угоди" 60 днями
Останні новини
21:39
Уряд затвердив наглядову раду Укрпошти: є фігурантка справи НАБУ Бернацька та донька Прасолова
21:36
відеоУ Словаччини провели перші МіГ-29 для України під пісню "Гей, соколи"
21:23
фотоЩе двох дітей вдалося повернути з окупованої території – Лубінець
21:19
Казахстан посилить моніторинг товарів, що реекспортуються до Росії
21:14
відеоЗеленський вказав Європі на п'ять причин затягування війни
21:04
Просили у росіян ліки від діабету, отримували – марлю і бинт: українці розповіли про медицину в окупації
20:54
Прем'єрка Італії накричала на депутатів, пояснюючи потребу й далі допомагати Україні
20:53
Як і коли реєструватися на НМТ-2023 – інструкція
20:45
ЄС надасть Молдові додатковий пакет підтримки
20:33
фотоХарківський літературний музей присвятив виставку вбитому окупантами письменнику
Усі новини...