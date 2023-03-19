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ООН підтвердила продовження "зернової угоди"

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 02:38
ООН підтвердила продовження зернової угоди
Зерно. ФОТО PIXABAY

В Організації Об'єднаних Націй підтвердили продовження угоди щодо експорту українського зерна.

Джерело: пресслужба ООН

Дослівно: "Термін дії чорноморської зернової ініціативи, підписаної в Стамбулі 22 липня 2022 року, продовжено. Ініціатива передбачає сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна та харчових продуктів і добрив, включаючи аміак, з визначених українських морських портів".

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Деталі: В ООН подякували владі Туреччини за дипломатичну і операційну підтримку зернової ініціативи.

В організації зазначили, що протягом перших двох термінів дії угоди близько 25 млн тонн зерна і продуктів харчування було відправлено до 45 країн, що сприяло зниженню світових цін на продовольство і стабілізації ринків.

Продовження "зернової угоди" також привітала посол США в Україні Бріджит Брінк.

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"Приємно бачити, що цю життєво важливу ініціативу продовжено ще на 120 днів, щоб українське зерно продовжувало розходитися по всьому світу", – написала вона у Twitter.

Що цьому передувало: 18 березня віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас у РФ наполягають, що угоду продовжено лише на 60 днів.

Теми: зерноООН
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