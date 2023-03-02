Левочкин вернулся в Раду и голосовал против своих однопартийцев - "Чесно"
Председатель исполкома запрещенной партии ОПЗЖ Сергей Левочкин появился в Верховной Раде в годовщину полномасштабного вторжения России и голосовал за лишение мандатов своих однопартийцев - Волошина, Королевской и Солода.
Источник: движение "Чесно"
Детали: Активисты проанализировали результаты голосования и видео заседания ВРУ от 24 февраля 2023 года.
Нардеп присутствовал и голосовал "за" при рассмотрении постановлений о досрочном лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ - Олега Волошина, Натальи Королевской и Юрия Солода.
В то же время, по имеющимся в открытом доступе данным голосований ВРУ, Сергей Лёвочкин преимущественно отсутствовал на заседаниях во время действия военного положения.
Накануне полномасштабного вторжения России он выехал из Украины.
Напомним: Народного депутата группы "Платформа за жизнь и мир" и одного из бывших лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина планируют исключить в Раде из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Обновлено: После публикации новости с редакцией УП связалась пресс-служба Сергея Левочкина и попросила добавить позицию нардепа.
В частности утверждается, что в 2022 году Левочкин посетил большинство из проведенных онлайн заседаний комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны и большинство пленарных заседаний Верховной Рады.
"Отсутствовал исключительно по уважительным личным причинам", - добавили в пресс-службе.