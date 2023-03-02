Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне активизировали информкампанию вокруг обороны Бахмута - Маляр

Станислав ПогориловЧетверг, 2 марта 2023, 15:08
Россияне активизировали информкампанию вокруг обороны Бахмута - Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМИЯ ИНФОРМ

Россияне разгоняют в информпространстве утверждения, направленные на деморализацию нашего общества и военных относительно оборони Бахмута в Донецкой области.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных".

Реклама:

Детали: По ее словам, в частности запускаются утверждения, "якобы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение".

Маляр заявила, что это не соответствует действительности. "Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", - подчеркнула она.

Также заместитель министра обороны обратила внимание на то, что россияне пытаются дискредитировать военное командование восточного направления. В частности, выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.

ВИДЕО ДНЯ

При этом, подчеркнула она, оккупанты "с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон".

Что предшествовало

Темы: БахмутвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: