В Одессе планируют "дерусифицировать" два района, названные в честь военных
Депутатам горсовета Одессы рекомендуют переименовать Суворовский район города в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибейский.
Источник: Telegram-канал Одеса. Офіційно о деятельности одесских органов власти
Прямая речь: "Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский".
Детали: Также члены историко-топонимической комиссии 2 марта решили рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский.
Справка: Александр Суворов (1729 или 1730 – 1800) – российский полководец, основоположник российской военной теории.
Родион Малиновский (1898 – 1967) – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.