Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе планируют "дерусифицировать" два района, названные в честь военных

Елена РощинаЧетверг, 2 марта 2023, 16:38
Заседание историко-топонимической комиссии Одессы, фото из Telegram Одесса.Официально

Депутатам горсовета Одессы рекомендуют переименовать Суворовский район города в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибейский. 

Источник: Telegram-канал Одеса. Офіційно о деятельности одесских органов власти

Прямая речь: "Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский".

Детали: Также члены историко-топонимической комиссии 2 марта решили рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский.

 

Справка: Александр Суворов (1729 или 1730 – 1800) – российский полководец, основоположник российской военной теории.

Родион Малиновский (1898 – 1967) – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.

Темы: Одессадерусификациядекоммунизация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения

Британия предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала - посол

Активист из Крыма рассказал, как ФСБ выбивала из него "извинения" перед Путиным и армией РФ

видеоУкраинцы и россияне в Испании грабили беженцев из Украины

Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя

Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии

Все новости...
Одесса
В Одессе и области сократят комендантский час
Мужчина из Одесской области продавал несуществующие пикапы для украинской армии
Почти вся Одесса без света из-за аварийного отключения
Последние новости
19:56
Премьер Латвии: Поставки боевых самолетов Украине - лишь вопрос времени
19:26
ЕС приглашает третьи страны к совместной схеме закупки боеприпасов для Украины - СМИ
19:21
"Мирный план" Китая: угрозы для Украины и получит ли РФ оружие – подкаст "Світ не sweet"
19:18
Новый президент Чехии в апреле планирует приехать с визитом в Украину
19:03
Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения
18:45
На Луганщине оккупанты ограничивают передвижение жителей, не имеющих паспортов РФ – Генштаб
18:34
Россияне безуспешно пытаются окружить Бахмут – сводка Генштаба
18:20
Зеленский рассказал студентам, как Украина дальше будет жить с таким соседом как Россия
18:16
ЗАЭС за год оккупации пережила пять блэкаутов - Котин
18:07
Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина
Все новости...