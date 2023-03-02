В Одессе планируют "дерусифицировать" два района, названные в честь военных

Депутатам горсовета Одессы рекомендуют переименовать Суворовский район города в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибейский.

Источник: Telegram-канал Одеса. Офіційно о деятельности одесских органов власти

Прямая речь: "Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский".

Детали: Также члены историко-топонимической комиссии 2 марта решили рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский.

Справка: Александр Суворов (1729 или 1730 – 1800) – российский полководец, основоположник российской военной теории.

Родион Малиновский (1898 – 1967) – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.