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В Одессе планируют "дерусифицировать" два района, названные в честь военных

Елена РощинаЧетверг, 2 марта 2023, 15:38
В Одессе планируют дерусифицировать два района, названные в честь военных
Заседание историко-топонимической комиссии Одессы, фото из Telegram Одесса.Официально

Депутатам горсовета Одессы рекомендуют переименовать Суворовский район города в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибейский. 

Источник: Telegram-канал Одеса. Офіційно о деятельности одесских органов власти

Прямая речь: "Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский".

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Детали: Также члены историко-топонимической комиссии 2 марта решили рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский.

 

Справка: Александр Суворов (1729 или 1730 – 1800) – российский полководец, основоположник российской военной теории.

Родион Малиновский (1898 – 1967) – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.

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Темы: Одессадерусификациядекоммунизация
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