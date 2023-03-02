Данилов озвучил потери россиян и Украины в Бахмуте: 1 к 7 в нашу пользу
Четверг, 2 марта 2023, 22:09
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.
Источник: Данилов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Мы сегодня (2 марта - ред.) на заседании Ставки смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута.
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Да, там сложно и трудно, но имейте в виду, что наши ребята и девушки каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем.
И вот этот скажем так пересчет – 1 к 7 в нашу пользу".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 2 марта британская разведка спрогнозировала ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.
- В феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.