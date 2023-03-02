Данилов озвучил потери россиян и Украины в Бахмуте: 1 к 7 в нашу пользу

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы сегодня (2 марта - ред.) на заседании Ставки смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута.

Реклама:

Да, там сложно и трудно, но имейте в виду, что наши ребята и девушки каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем.

И вот этот скажем так пересчет – 1 к 7 в нашу пользу".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ