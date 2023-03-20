Пограничники показали, как обезвредили группу россиян под Бахмутом
Понедельник, 20 марта 2023, 13:53
Украинские пограничники показали, как обезвредили группу российских оккупантов под Бамутом Донецкой области.
Источник: пресс-служба Госпогранслужбы
Детали: Пограничники сообщили, что поразили наемников несколькими снарядами, и обнародовали видео.
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Прикордонники показали, як знешкодили групу росіян під Бахмутом pic.twitter.com/V2xjLHzp4U— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2023