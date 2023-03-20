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Пограничники показали, как обезвредили группу россиян под Бахмутом

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 14:53
Пограничники показали, как обезвредили группу россиян под Бахмутом
Скрин из видео ГПСУ

Украинские пограничники показали, как обезвредили группу российских оккупантов под Бамутом Донецкой области.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: Пограничники сообщили, что поразили наемников несколькими снарядами, и обнародовали видео.

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Темы: БахмутПограничная службавойна
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