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США выделили очередной пакет военной помощи Украине на $350 млн

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 17:22
США выделили очередной пакет военной помощи Украине на $350 млн
Фото иллюстративное

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении Блинкена, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Сегодня, в соответствии с делегированием полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов", - отмечается в заявлении госсекретаря США.

Новый пакет военной помощи содержит дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.

"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, о последнем пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов США до этого объявили 3 марта.

В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для подрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.

ВИДЕО ДНЯ

С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

Темы: СШАУкраинаденьги
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